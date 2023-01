Raccolgono soldi per il "santo", ma è una truffa: "Fate attenzione"

A Marigliano sarebbe in atto una raccolta fondi per una festa non autorizzata. A lanciare l'allarme sono i frati del Santuario "Madonna della Speranza" che, via social, scrivono:

"Attenzione Attenzione Sta passando una persona non autorizzata a raccogliere soldi per la festa di S. Antonio abate. I frati NON AUTORIZZANO NESSUNO a questo fine né per altre finalità. DIFFIDATE dagli impostori di turno!".

Il post è diventato subito virale ed è stato condiviso dai cittadini preoccupati.