Si fingono collaboratori del sindaco e chiedono un'ingente somma di denaro: la nuova truffa nel napoletano

"Oggi ho avuto notizia dell’ennesima truffa ad una signora di Poggiomarino. I malviventi di turno si sono addirittura spacciati per 'collaboratori del Sindaco', salvo poi chiedere un’ingente somma di denaro. Un reato abominevole soprattutto perché in danno di persone fragili". Così il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, ha messo in guardia la cittadinanza, con un post sui social, da una nuova truffa perpetrata ai danni di anziani.

"Nessuno può venire a casa vostra e chiedervi denaro in contanti, nè a nome del sindaco nè di chiunque altro. Invito pertanto tutti a non dare credito a questi delinquenti e ad avvertire subito le forze dell’ordine", ha aggiunto il sindaco Falanga.