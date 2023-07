Vuole estinguere il contro alle poste, ma è una truffatrice

Sventata truffa all'ufficio postale. Una donna di 63 anni, originaria di Casalnuovo, si è presentata alle poste di Varcaturo in compagnia di un uomo. Tra le mani aveva una carta d'identità e ha chiesto di svuotare il conto, prelevando 5.600 euro. Una richiesta che ha insospettito gli operatori dello sportello i quali, fingendo di proseguire le attività necessarie al prelievo, hanno contattato i carabinieri.

Giunti sul posto, i militari non hanno trovato l'accompagnatore, che si era dileguato da qualche minuto. Anche la donna ha provato a fuggire, ma è stata subito bloccata dai carabinieri per accertamenti. Subito appare palese che la foto della 63enne sia stata apposta su un documento contraffatto che riporta i dati della vera intestataria del conto. La truffatrice è a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’intera vicenda e identificare il complice.