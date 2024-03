Incidente mortale, truffa sul risarcimento: "Sorelle raggirate da finto avvocato"

Ci sarà un supplemento di indagini a carico di un perito, persona che avrebbe raggirato due sorelle napoletane. La decisione del tribunale di Napoli Nord è di oggi, mentre la presunta truffa risale a due anni fa. L'uomo, spacciandosi per avvocato, avrebbe fatto firmare alle sue clienti un risarcimento per il danno subito - a seguito di un incidente mortale che coinvolse un familiare - di molto inferiore a quello offerto dalla compagnia assicurativa: 55mila euro a fronte di un'offerta da 362mila euro, di cui però le due donne non erano a conoscenza.

Le donne a quel punto - insospettite - hanno chiesto al loro legale, l'avvocato Francesco Angelino, di fare degli approfondimenti. Da questi è emerso che il perito, in realtà, non era un avvocato.

L'opposizione dell'avvocato alla richiesta di archiviazione formulata dagli inquirenti è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord Daniele Grunieri. per il quale "è necessario acquisire la pratica assicurativa relativa al sinistro stradale... dal momento che si delinea una evidente contraddizione tra l'offerta risarcitoria agli eredi della vittima, 362.000 euro e la somma accettata, giustificandosi la enorme falcidia della somma inizialmente transatta con la compagnia assicurativa con generiche spese, talora anche illecite connesse a eventuali condotte corruttive anche di magistrati...".

È nell'atto con il quale ha chiesto e ottenuto il supplemento di indagini, che l'avvocato delle due sorelle ipotizza i reati di "truffa con aggravante dalla minorata difesa e/o la circonvenzione di incapaci".