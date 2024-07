Scoperti due “trasfertisti” della truffa: in manette

Con l'accusa di truffa aggravata ai danni di una persona anziana, due uomini della provincia di Napoli sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato a Irsina, in provincia di Matera. Sfruttando il collaudato meccanismo della telefonata a casa di persone anziane, un sedicente maresciallo dell'Arma ha chiamato una donna di 81 anni e ha comunicato che suo figlio aveva provocato un grave incidente stradale, per questo servivano soldi da consegnare a un collega carabiniere per evitare guai giudiziari.

Entrambi si sono presentati a casa della signora e stavano riuscendo nel colpo. Alcune segnalazioni, però, erano arrivate al 112 da parte di cittadini che avevano notato i due sospetti. Così i militari della locale stazione hanno attivato dei pattugliamenti e sono riusciti ad arrivare in tempo, scoprendo i due uomini che uscivano dalla casa della donna con un borsone. Dopo averli fermati per un controllo, hanno verificato che all'interno c'erano oggetti in oro e altri gioielli per un valore di 70.000 euro. Individuata, poco dopo, la vittima che ha confermato di essere stata chiamata al telefono e di aver consegnato i gioielli perché non aveva soldi in casa. Completati gli accertamenti, i due uomini sono stati condotti in carcere.