La truffa dell'incidente: "Ti tamponano e poi dicono che hai frenato"

A quanto pare è un tentativo di truffa piuttosto comune. È così che sui social i residenti di Cardito stanno in queste ore commentando la denuncia di un loro concittadino.

"Attenzione – scrive – Altezza Tabacchi Sarnacchiaro via Pietro Donadio, tra le 13.05-13.10 un ragazzo magrolino su uno scooter di colore chiaro (nel giallino se ricordo bene) mi ha leggermente tamponato dietro al parafanghi posteriore e voleva a tutti i costi essere risarcito perché secondo lui avevo frenato bruscamente".

La persona sullo scooter avrebbe continuato "offendendo" e "minacciando" l'autore della denuncia, che prosegue: "Non contento ha cercato di speronarmi l'auto dal lato guida e ha tentato di aprirmi la portiera per poi svoltare a sinistra verso le Salicelle di Afragola, facendo finta (secondo me) di fotografare col cellulare il mio numero di targa. Se vi capita qualcosa di simile segnalate alle forze dell'ordine".