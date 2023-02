Finanziamenti per 37 milioni di euro a imprenditore napoletano, ma era una truffa

Dai conti correnti della vittima sono stati effettuati bonifici in favore degli indagati e di una società con sede in Irlanda, per l'importo complessivo di circa 450mila euro, accreditati presso conti correnti bancari accesi in Lituania e nella Repubblica d'Irlanda e che parte dei proventi illeciti, derivanti dal delitto di truffa aggravata, sono stati investiti in società finanziarie operative in Italia e in Gran Bretagna