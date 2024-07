Frode su fondi UE, sequestro da oltre un milione di euro: coinvolta anche una società napoletana

Su richiesta della Procura europea di Napoli, la Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento di sequestro per un importo di 1,3 milioni di euro nei confronti di quattro società e dei rispettivi legali rappresentanti, sospettati di frode, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Secondo quanto emerso dalle indagini una società partenopea, apparentemente operante nel campo della consulenza amministrativa, nel 2022 ha presentato con successo domanda per l’erogazione di due progetti finanziati con i fondi dell’Unione Europea.

Le iniziative progettuali prevedevano un prestito per "lo sviluppo del commercio elettronico per le Pmi nei paesi esteri" di 300mila euro, di cui sono stati poi erogati 150mila euro, nonché una sovvenzione di 1,3 milioni di euro per le Pmi finanziata dal Recovery and Resilience Facility (Rrf), quasi interamente erogata. Per garantirsi l’accesso al prestito di 300mila euro, la società, priva di sedi operative, dipendenti e contratti di utilità, ha presentato falsi bilanci per gli anni 2019 e 2020. Per la sovvenzione di 1,3 milioni di euro la stessa società, con l’assistenza di un revisore dei conti, ha presentato all’organismo pagatore dati fittizi, con lo scopo di simulare operazioni estere, quale prerequisito per il finanziamento.

Dalle carte dell'inchiesta è emerso che dopo l'accredito dei fondi, la società ha trasferito l'intero importo ad altre tre società italiane aventi conti correnti bancari in Belgio, Bulgaria, Lituania e Regno Unito. Gli inquirenti ritengono che i legali rappresentanti delle società beneficiarie fossero a conoscenza della provenienza illecita dei fondi e intendessero ostacolarne la loro tracciabilità, attesa l’assenza di rapporti commerciali.

Sulla base degli elementi raccolti, su richiesta della Procura Europea, il gip di Roma ha disposto il sequestro di beni per un importo di 1,3 milioni di euro. Tra i beni sequestrati figurano una motocicletta Harley-Davidson, due auto e proprietà immobiliari a Stintino (Sassari) e Roma.