Si finge poliziotto della postale che vuole scongiurare una truffa ma ruba 18mila euro alla vittima

Un 40enne trevigiano si è visto sottrarre 18 mila euro dal proprio conto bancario dopo aver fornito a quello che riteneva fosse un ispettore della polizia postale le coordinate richieste attraverso un link in cui lo si informava di essere stato vittima di un attacco di pirateria informatica.

Dopo aver ricevuto il messaggio di allarme sul proprio smartphone, l'uomo avrebbe seguito le istruzioni fornite attraverso un link fino ad affidarsi ad un presunto consulente di polizia.

Gli autori della truffa sono stati identificati in un uomo e una donna, di 41 e 28 anni, residenti in provincia di Napoli, per questo denunciati in stato di libertà dai carabinieri.