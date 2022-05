"Nonna sta arrivando un pacco, anticipami duemila euro". La truffa del finto nipote "inguaia" un 19enne

Un reato orribile ma che non passa di moda la truffa ai danni di anziani, con un elemento significativo legato all’età dei malviventi che si sta abbassando notevolmente. Siamo a Gragnano e a farne le spese questa volta non l’anziano ma l’arrestato. Si tratta di un 19enne Napoletano del rione Materdei già noto alle forze dell’ordine. La modalità del reato è ormai nota ma il cuore di una nonna è così grande che può far venir meno la logica e il buon senso. La vittima, classe 44, risponde al telefono di casa. Dall’altra parte della cornetta lo pseudo-nipote che la avvisa dell’arrivo di un corriere. Un pacco che ha ordinato sta arrivando ma c’è da pagare. “Solo 2mila euro nonna, poi i soldi te li restituisco”. La donna corre tra le stanze del suo appartamento e rovista nei suoi cassetti. Tra i ricordi della propria vita l’anziana riesce a mettere insieme solo 1.600 euro e attende il corriere con la speranza che bastino. Pochi minuti e bussa alla porta. Peccato per lui che nel palazzo abiti anche un nipote della vittima che vede quel ragazzo e chiama i Carabinieri della Stazione di Gragnano che fortunatamente sono da quelle parti. Il 19enne consegna il pacco alla signora – poi si constaterà che all’interno ci fossero dei brick di succo di frutta - e prende il denaro. Neanche il tempo di contarli che sul pianerottolo arrivano i Carabinieri in compagnia del nipote della 77enne. Bloccato viene arrestato mentre il denaro viene restituito alla vittima. il 19enne è ora in carcere in attesa di giudizio e risponderà del reato di truffa.

Si è celebrata questa mattina nel carcere di Poggioreale innanzi al GIP del Tribunale di Torre Annunziata Dottoressa Fernanda Iannone la convalida di C. P. il quale ha ammesso gli addebiti. Per il giovane il pubblico ministero Dott. Antonio Barba aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il Giudice, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha concesso gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.