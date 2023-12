"Suo marito ha provocato un gravissimo incidente. Vogliono arrestarlo"

I poliziotti della sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile hanno individuato ed arrestato un 23enne napoletano resosi responsabile di una truffa. Domenica 10 dicembre, trascorse da poco le 13, alla sala operativa della Questura di Padova è giunta una segnalazione relativa ad una truffa del finto incidente stradale consumata appena mezz’ora prima ai danni di una 63enne pensionata residente in città nel quartiere Paltana. All'altezza di via Adria, come riporta Cesare Arcolini di PadovaOggi la polizia ha incrociato un’auto sospetta provenire dalla direzione corrispondente al civico dell’abitazione segnalata.

Fuga sul treno

Raggiunto lo scalo ferroviario i poliziotti sono riusciti ad individuare sul primo binario il sospettato, prossimo a salire su un treno diretto a Napoli: si tratta di un 23enne napoletano, con diversi precedenti specifici a carico. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di una scatola in alluminio, con all’interno diversi monili in oro tra cui 3 collane, 8 paia di orecchini, diversi ciondoli ed anelli e la somma di 240 euro, di cui 85 accertate poi essere state anch’esse sottratte alla vittima assieme ai preziosi ed alla scatola.? Tutti gli oggetti sottratti, del valore approssimativo di 4mila euro, come pure la scatola dove erano contenuti, sono stati riconosciuti come propri dalla vittima in sede di querela. L'uomo è stato arrestato prima di giungere a Napoli.

La truffa

La donna ha fornito pure una descrizione dettagliata del 23enne, riconoscendolo all’interno degli uffici, individuandolo con certezza quale autore della truffa. In particolare, ha denunciato di aver ricevuto nella tarda mattinata una telefonata sulla propria utenza fissa da parte di un soggetto dall’accento meridionale, presentatosi come brigadiere, che le ha detto che il marito era stato coinvolto in un incidente stradale causando il grave ferimento di una persona che rischiava adesso di rimanere paralizzata. L'ha messa al corrente che il consorte è stato trattenuto in caserma in stato di fermo e che i familiari della vittima dell’incidente hanno chiesto come cauzione il pagamento di 8mila euro necessari per ritirare la denuncia e non procedere all’arresto del responsabile. Spaventata e convinta dell’accaduto, la donna ha offerto tutto l’oro presente in casa, che avrebbe poi di fatto consegnato, assieme alla somma di 85 euro, ad un secondo soggetto presentatosi come collega del finto brigadiere.