Si fa consegnare da un'anziana 17mila euro tra risparmi di una vita e gioielli di famiglia

"Signora, suo figlio ha avuto un grave incidente, è necessario del denaro per sostenere le spese legali e sanitarie". E' la frase con la quale un uomo ha provato a truffare via telefono un'anziana signora della frazione di Vena nel Comune di Maida in provincia di Catanzaro. Il malvivente ha anche riferito alla donna che di lì a poco sarebbe passato da casa un legale a ritirare il denaro richiesto.

La consegna del denaro e dei gioielli

La donna ha consegnato quanto aveva in casa, i risparmi di una vita, gioielli e monili per un valore complessivo di 17mila euro.all'uomo, che ha poi lasciato di fretta l'appartamento della vittima. Quest'ultima ha poi compreso di essere stata raggirata e ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Maida.

I militari sono risaliti all'autore della truffa. Si tratta di un 33enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Napoli Borgoloreto. L'uomo, il giorno della truffa sarebbe partito da Napoli per tornarvi nella stessa giornata, dopo essersi impossessato dei beni della malcapitata.