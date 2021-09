Simula furto del motorino, ma poi lo rivende a nero: ora è nei guai

I Carabinieri sequestrano motorini rubati. uno dei proprietari aveva simulato il furto e poi venduto "in nero" il veicolo. Ben 8 i ciclomotori sequestrati dai Carabinieri della stazione di Calvizzano in un parcheggio di un centro di accoglienza per stranieri.

Tutti rubati e nascosti per essere poi riutilizzati. Il proprietario di uno dei veicoli è stato denunciato per simulazione di reato e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.

Aveva simulato e poi denunciato il furto di uno di questi motorini ma in realtà lo aveva venduto ad un migrante, nonostante fosse pure sottoposto a sequestro amministrativo. I veicoli sono stati affidati ad un deposito giudiziario e saranno restituiti ai legittimi proprietari