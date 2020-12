Sulle spalle uno zaino per il food delivery: arrestato finto corriere

Ancora un arresto per truffa ai danni di persone anziane. Questa volta in via Pietro Castellino, nel cuore del quartiere Arenella. A finire in manette, arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Vomero un 53enne del Rione Sanità, già noto alle forze dell'ordine.

Una 84enne ha ricevuto una telefonata, a chiamare una persona che si è presentata come il nipote. Le ha chiesto di ritirare un pacco che un corriere di lì a breve le avrebbe consegnato, in cambio di denaro. Il 53enne è stato però notato da una pattuglia in transito. Sulle spalle uno zaino per il delivery, il suo atteggiamento molto sospetto.

I militari lo hanno tenuto d’occhio discretamente e quando l'uomo ha raggiunto l’anziana e ha preteso gioielli in cambio del pacco, lo hanno bloccato.

Il 53enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.