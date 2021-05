"Abbiamo un pacco per suo nipote", ma è una truffa: arrestato 21enne

Uno dei due malfattori è stato arrestato. Indagini in corso per individuare il complice

Tentano di truffare un anziano fingendosi addetti di un corriere, ma sono stati scoperti. I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per tentata truffa aggravata in concorso un 21enne incensurato di Napoli. Volevano raggirare un 93enne di Frattamaggiore e qualcuno ha chiamato sull’utenza della sua abitazione.

Bisognava consegnare un pacco per il nipote ed occorrevano più di 2500 euro per il ritiro, la consegna era urgente. Fortunatamente, a rispondere era il figlio 57enne che, resosi conto del tentativo di truffa, ha chiamato subito i carabinieri.

I militari hanno immediatamente raggiunto l’abitazione dell’anziana vittima ed hanno atteso i truffatori. Poco dopo è arrivato un furgone dal quale è sceso il “corriere” 21enne. Aveva un pacco tra le mani. Il giovane è stato bloccato ed arrestato, il plico - contenente una risma di fogli di carta - è stato sequestrato. Sono in corso indagini per identificare il complice fuggito a bordo del furgone. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona.