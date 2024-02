Si finge carabiniere e nasconde i soldi truffati nelle mutande: scoperto

La Squadra Mobile di Pistoia ha arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 25 anni, di origine napoletana e pluripregiudicato, responsabile del reato di truffa aggravata in danno di persone anziane. Vittima della truffa sarebbe una donna di 70 anni, la quale avrebbe ricevuto una chiamata sull 'utenza fissa nella quale un interlocutore, qualificatosi come maresciallo dei carabinieri, le comunicava che il fratello aveva provocato un grave incidente, investendo sulle strisce pedonali una donna e una bambina, al momento ricoverate in terapia intensiva in gravi condizioni e per evitare la galera al fratello avrebbe dovuto pagare una somma di denaro.

L'interlocutore la avvisava che sarebbe presto arrivato un carabiniere al quale avrebbe dovuto consegnare i soldi. Infatti, pochi istanti dopo si è presentato il ragazzo al quale la donna ha consegnato una busta contenente circa 8,500 euro in contante. Dopo aver preso i soldi il ragazzo si è dato a precipitosa fuga. È stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile nei pressi della stazione, poco prima di prendere un treno per Napoli. Nelle mutande nascondeva la busta con i contanti sottratti. Portato in Questura per gli atti di rito, l'uomo è stato accompagnato in carcere.