Truffa del finto carabiniere napoletano: 28enne fermato prima della consegna di oro e denaro

Ha tentato insieme di truffare un anziano con il metodo del 'finto carabiniere' con l'ausilio di complici in via di identificazione. Un ventottenne napoletano è stato denunciato a Reggio Calabria dai veri militari dell'arma per tentata truffa.

Il modus operandi, secondo quanto ricostruito, è sempre il medesimo, in un primo momento il malcapitato viene contattato al telefono da un finto carabiniere. Quest'ultimo chiede soldi e oro per far scarcerare nell'immediato il figlio, protagonista di un ipotetico incidente stradale. Successivamente entra in gioco un secondo complice, in questo caso il 28enne, che si reca nell'appartamento della vittima per prelevare il denaro. Il giovane truffatore però è stato denunciato dopo esser giunto a Reggio Calabria a bordo di una autovettura. Aveva già convinto gli anziani a consegnare denaro e monili d'oro, ma prima che si concretizzasse il piano criminale è stato bloccato e identificato dai carabinieri.

E' caccia al complice del raggiro.