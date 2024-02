"Ciao, sono Alessandro Siani", ma è una truffa: l'allarme sui social

Sui social sarebbero comparsi alcuni profili "fake" del noto attore napoletano Alessandro Siani. A lanciare l'allarme è la pagina social che segue l'attività dell'attore partenopeo. Di seguito il post pubblicato sui social.

"Ci sono differenti profili di FaceBook, riferibili in maniera impropria all'attore Alessandro Siani, dai quali in queste ora stanno partendo richieste di amicizie e inviti a colloquiare su canali telegram.

Una volta carpita la fiducia dell'ignaro utente, che pensa impropriamente di chattare con l'attore Alessandro Siani, vengono effettuate differenti richieste, si ribadisce in alcun modo riconducibili all'attore.

L'unico profilo FaceBook riconducibile ad Alessandro Siani, ancorché in maniera non "official" è questo, ove vengono pubblicati esclusivamente post relativi all'attività teatrale e cinematografica, come accaduto per tutto il mese di dicembre con la promozione del film.

Pertanto, nel diffidare da ogni richiesta di amicizia a voi rivolta, laddove riteniate che si possano configurare ipotesi di reato, rivolgetevi all'Autorità Giudiziaria competente. Grazie a tutti".