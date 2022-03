Napoletani in trasferta truffano un anziano con la tecnica del finto incidente

Una coppia di napoletani, di 48 e 51 anni sono stati arrestati a Chieri in provincia di Torino. Entrambi sono accusati di truffa ai danni di un anziano. Nel parcheggio del Lidl di via Rossi di Montelera avevano messo in scena la truffa del finto incidente. La vittima, un uomo di 83 anni, era caduto nella trappola dei due truffatori in trasferta.

Era tornato nella sua abitazione per prendere 800 euro da dare ai truffatori come “risarcimento” per i finti danni. La famiglia si è però resa conto del raggiro e ha immediatamente avvertito i carabinieri. I militari si sono fatti trovare in borghese all'appuntamento e hanno arrestato i due truffatori in flagranza di reato, proprio mentre prendevano i soldi dalla vittima.