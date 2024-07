In città dilaga la truffa delle multe false, l'appello: "Fate massima attenzione"

A Napoli sono diverse le segnalazioni di tentativi di truffa con verbali contraffatti per violazioni al Codice della strada. La municipale fa sapere che il tentativo di truffa è stato segnalato dal Servizio Sanzioni Amministrative e che sono in corso le indagini per individuare e identificare i responsabili.

I verbali falsi, molto simili a quelli autentici emessi dalla municipale, riportano un falso Iban al quale viene chiesto di pagare la contravvenzione. La Polizia municipale ricorda "che l’unico Iban del Comune di Napoli da utilizzare in caso di pagamento di contravvenzioni al codice della strada è IT03W0760103400001033919109" e richiama gli automobilisti ".

inoltre, gli agenti invitano "a prestare la massima attenzione per evitare di incorrere nella truffa" e "a informare la Polizia Locale in caso l'Iban riportato sui verbali sia diverso da quello ufficiale".