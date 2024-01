L'ultima truffa su Facebook: minacciano di cancellare le pagine

Una nuova truffa corre sul web nelle ultime ore. In particolare su Messenger, applicazione collegate a Facebook. Molti utenti ci stanno segnalando l'arrivo di messaggi a ripetizione da parte di mittenti sconosciuti, indicati con la scritta "Guest" e un numero identificativo.

In questi messaggi, viene segnalata una presunta violazione dei termini del social network da un ancor più presunto staff di controllo. Violazione a causa della quale si minaccia la chiusura definitiva della pagina. Si tratta ovviamente di un fake. I messaggi guest, infatti, non sono inviati dallo staff Facebook, bensì da utenti che vogliono comunicare con pagine di Facebook senza iscriversi al social network, come se fosse una casella di posta elettronica.

All'interno di ognuno di questi messaggi sono sempre riportati link su cui cliccare se "si vuole salvare la pagina dalla cancellazione". E' molto importante, invece, non cliccare il link perché, a quel punto, si finisce nella rete dei truffatori mettendo a rischio dati personali e la salute dei nostri device.

"Da due giorni mi arrivano decine di messaggi da utenti Guest - ci segnala R. M., un nostro lettore - I messaggi sono quasi uguali, hanno piccole differenze. Tutti mi avvisano che qualche contenuto ha violato la policy di Facebook e stanno provvedendo alla cancellazione della mia pagina. Viene aggiunto che se voglio bloccare il processo di cancellazione devo cliccare sul link segnalato".

Anche la pagina della nostra redazione è stata inondata di questi messaggi. Ecco uno dei testi, questo in particolare è inviato da Guest 5171: "Caro amministratore, siamo il dipartimento di moderazione dei contenuti di Facebook e abbiamo recentemente stabilito che la tua pagina potrebbe violare alcune delle nostre norme pubblicitarie. Ciò potrebbe essere dovuto all'uso di parole proibite, immagini inappropriate o contenuti fuorvianti. Ti chiediamo si verificare la tua identità seguendo il link in basso. Se non verifichi la tua identità entro 24 ore la tua pagina verrà bloccata". Fate attenzione, non cadete nelle truffe.