"Si ricorda di me? Ero un suo alunno": ex professore truffato da un napoletano

Un ex insegnante è stato truffato da una persona, proveniente del napoletano, a Bolzano. Il 94enne è stato avvicinato da un uomo che si è presentato come un ex allievo. Dopo averlo accompagnato in giro per la città e convinto a prelevare denaro, il truffatore ha strappato 500 euro appena prelevati dalle mani dell'anziano ed è fuggito.

Le indagini, supportate dalle riprese delle telecamere cittadine, hanno portato all'identificazione dell'autore: un 48enne residente a Napoli, con numerosi precedenti penali per furto aggravato, truffa e insolvenza fraudolenta. Il truffatore, come riporta TrentoToday, si è reso responsabile di altri due episodi simili nei giorni precedenti, sempre a Bolzano. In un'occasione, ha finto di essere un amico del figlio della vittima; in un'altra, si è spacciato per venditore di abbigliamento, riuscendo in entrambi i casi a sottrarre denaro con la forza dalle mani degli anziani.