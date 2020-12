"Prof sono un suo ex alunno. Voglio regalarle due giacche": ruba 100 euro ad un anziano e fugge via

I Carabinieri di Vico del Gargano (Foggia), hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare un 48enne napoletano con precedenti di polizia, ai danni di un anziano. Il 48enne ha incontrato l'anziano a settembre passeggiando nel centro del paese: ha finto di essere stato suo alunno, di essere diventato rappresentante di un importante marchio di abbigliamento e di volergli dare due costose giacche, in cambio di una simbolica offerta di 20 euro.

L'anziano prof ha tirato fuori il portafogli per prelevare la somma, ma il 48enne è riuscito a sottrargli due banconote da 50 euro ed è fuggito. L'ex docente si è rivolto ai Carabinieri per sporgere denuncia e grazie alle telecamere di sicurezza posizionate in paese è stato possibile risalire all'indentità del 48enne.