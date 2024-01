Vuole un finanziamento con documenti falsi: in manette napoletano in trasferta

Gli agenti della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno arrestato un uomo, proveniente da Napoli e gravato da numerosi precedenti, per il reato di tentata truffa e possesso di documenti falsi. Nei giorni scorsi, infatti, gli agenti della Polizia di Stato, durante i servizi di controllo del territorio e di prevenzione generale sono intervenuti nell'area commerciale di Santa Rufina di Cittaducale dove era stato segnalato un tentativo di truffa a danno di un negozio di elettronica.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato un uomo che corrispondeva alle descrizione fornite dalla vittima e lo hanno immediatamente bloccato mentre stava cercando di disfarsi di alcuni documenti falsi e della busta paga con i quali, poco prima, aveva cercato di effettuare un acquisto fraudolento mediante l'accensione di un finanziamento.

L'uomo è stato, pertanto arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la scarcerazione in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Inoltre, il Questore di Rieti, stante le pericolosità sociale dell'uomo, contestualmente alla sua scarcerazione, ha emesso nei suoi confronti un Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di Ritorno nel Comune di Rieti per 3 anni.