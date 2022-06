Contratti falsi per fornitura di gas ed energia elettrica: denunciate due persone

I carabinieri della stazione di Nusco hanno denunciato un 30enne e un 50enne della provincia di Napoli, ritenuti responsabili di “truffa”, “sostituzione di persona” e “trattamento illecito dei dati personali”.

L’indagine - come racconta AvellinoToday - prende spunto dalle denunce presentate da due vittime che, qualche giorno fa, si sono viste recapitare comunicazioni per pagamenti relativi rispettivamente alla fornitura di gas e energia elettrica da parte di società con le quali non avevano mai stipulato alcun contratto.

Gli investigatori hanno quindi avviato le verifiche che hanno svelato la procedura alla base degli addebiti, scaturiti da contratti stipulati a nome dei due malcapitati. All’esito dell’attività d’indagine, i militari sono riusciti ad individuare i presunti responsabili che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.

Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati sia a risalire all’identità di possibili complici, sia ad appurare la responsabilità dei due denunciati in eventuali ulteriori analoghi fatti.

