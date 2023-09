False assunzioni per intascare il bonus statale: noto centro sportivo nei guai

Nelle giornate di mercoledì e giovedì la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo e alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 17 soggetti, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e sostituzione di persona.

I provvedimenti cautelari sono stati emessi all'esito di indagini complesse, scaturite da una denuncia presentata, nei confronti di ignoti, da parte di una donna in merito ad un'ipotesi di truffa ai propri danni, relativa all'indennità a favore dei collaboratori sportivi, misura assistenziale di 600 euro mensili, erogata, in presenza di determinate condizioni, da SPORT E SALUTE.S.p.a. (ex CONI), introdotta in epoca Covid-19 dal Decreto Legge "Cura Italia”, n. 18 del 17 marzo 2020.

In particolare, la denunciante ha raccontato che, accedendo al proprio "cassetto fiscale" telematico presente sul sito dell'I.N.P.S. per acquisire la Certificazione Unica 2021, risultava destinataria unitamente a quella regolarmente emessa dall'effettivo datore di lavoro - di un'ulteriore C.U. emessa dalla SPORT E SALUTE S.p.a., inerente a redditi percepiti nel corso del 2020 per € 3.200,00 quale collaboratore presso una struttura sportiva ubicata in Massa Lubrense, pur non avendo ella mai svolto alcuna prestazione di lavoro in tale settore. ?

Dalle attività d'indagine è emerso che quest'ultimo, titolare della predetta struttura sportiva, avrebbe perpetrato, con la complicità di altri 16 soggetti, una truffa sistematica finalizzata ad ottenere l'indennità introdotta dal DL “Cura Italia" nei confronti di soggetti ignari, figuranti, a loro insaputa, quali richiedenti il beneficio alla predetta società erogatrice.

In particolare, il sistema messo in atto avrebbe consentito l'indebita percezione dei contributi destinati ai collaboratori sportivi - per un importo totale di € 109.400,00 riferiti a 36 domande presentate - attraverso articolati artifizi consistiti nella trasmissione, agli Enti competenti, di documentazione istruttoria artefatta ovvero nell'utilizzo di dati e documenti relativi a soggetti (nella maggior parte) non consapevoli, procurando un ingiusto vantaggio con pari danno nei confronti sia degli Enti pubblici eroganti sia degli ignari soggetti nei cui confronti veniva formulata la richiesta di beneficio.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale oplontino, condividendo la ricostruzione investigativa operata da questa Procura della Repubblica sulla base delle attività svolte dalla Guardia di Finanza, ha ordinato il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, delle somme indebitamente percepite, sino alla concorrenza di € 109.400,00.

In sede di esecuzione è stata sottoposta a sequestro l'intera somma, ripartita in 24.690 euro rinvenuti in contanti durante le perquisizioni, 50.260,70 euro corrispondenti a disponibilità giacenti sui rapporti finanziari riconducibili agli indagati nonché in un bene mobile registrato, del valore di 34.449,30 euro, di proprietà del principale indagato, per un ammontare complessivo pari a 109.400 euro.