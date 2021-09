False assicurazioni: scoperta truffatrice napoletana in trasferta

L'indagine avviata dalla denuncia fatta da un casalgrandese rimasto vittima del raggiro. Ha creduto di aver concluso un buon affare acquistando una polizza assicurativa on line, ma dopo aver versato 170 euro su una carta prepagata non ha ricevuto alcun contratto. Per questo motivo un 27enne di Casalgrande si è rivolto ai carabinieri della Stazione locale che, una volta ricevuta la denuncia, hanno avviato le indagini. Attraverso l'esame dei tracciamenti della carta di credito usata per ricevere il denaro i Carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'inserzionista. Si tratta di una donna appena maggiorenne di Napoli, per altro non nuova alla commissione di questo genere di fatti, a carico della quale è stata quindi formalizzata una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.