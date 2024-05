Truffa alle assicurazioni, certificati per falsi incidenti stradali: medici e avvocati davanti al giudice

È stata fissata l'udienza preliminare a carico delle dieci persone coinvolte in una maxi inchiesta su truffe alle assicurazioni. Tra loro anche tre medici e due avvocati. A riportare la notizia è stato il collega Attilio Nettuno su CasertaNews.it.

A presentarsi dinanzi al gup del tribunale di Napoli, per l'udienza fissata al prossimo 20 giugno saranno Umberto Laurenzo, 67enne di Curti in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Marcianise all'epoca dei fatti; Rosita Capone, 48enne medico del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore; Emanuele Minelli, 66 anni medico in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore; gli avvocati Gennaro Castelli, 51enne di Napoli, ed Enrico Mastantuono, 45enne di Minturno. Udienza preliminare anche per Giuseppe Infimo, 70enne di Napoli; Camillo Meola, 41enne di Sant'Antimo; Gianluca Niro, 28enne di Napoli; Giovanni Toscano, 68enne di Melito; Carmela Buommino, 48enne di Napoli.

Secondo l'accusa, avrebbero fatto parte di un'associazione finalizzata a truffare le assicurazioni con falsi incidenti al cui vertice c'era un elemento ritenuto vicino al clan Puca. I medici in servizio negli ospedali di Frattamaggiore e Marcianise avrebbero rilasciato certificati falsi, attestanti lesioni per incidenti stradali mai avvenuti. Gli avvocati coinvolti, invece, avrebbero non solo predisposto gli atti per ottenere i risarcimenti ma anche individuato falsi testimoni per i processi. Almeno 22 le truffe finite nel mirino degli inquirenti.

Nel collegio difensivo sono impegnati gli avvocati Luigi Marrandino, Luca Viggiano, Sabato Graziano, Alfonso Quarto, Claudio Parisi, Alessio Ruoppo, Dario Gagliano, Isidoro Niola, Massimo Montanaro.