Truffa dell'assicurazione a Genova: identificata donna napoletana

Messaggi credibili e cordiali in cui si è finta dipendente di una società assicurative ed è riuscita a spillare al malcapitato, residente a Genova, ben 400 euro. E' la storia di una donna napoletana, 40 anni, che, come riportato da Genovatoday.it, è stata identificata e denunciata dai carabinieri della stazione di Genova Pra'. La truffa è avvenuta sul sul web e la donna è riuscita a farsi accreditare la somma di circa 400 euro da un genovese di 60 anni per la stipula di una falsa polizza. L'uomo si era rivolto alle forze dell'ordine che, dopo aver indagato, hanno rintracciato la truffatrice.

