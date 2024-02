Truffa del finto incidente a un anziano: bottino da 10mila euro

I carabinieri della compagnia di Matera hanno eseguito due misure cautelari (di cui una in carcere e una ai domiciliari) a carico di due pregiudicati campani di 48 e 47 anni, accusati di truffa aggravata in concorso. I due sono stati individuati a seguito della denuncia per truffa sporta da un 82enne nello scorso mese di novembre. Il metodo è quello ormai consolidato del falso incidente stradale che vede coinvolto il figlio o il nipote della vittima anziana. Anche in questo caso i due indagati, raggirando l'82enne, sono riusciti a farsi consegnare dall'anziano 10mila euro come presunta cauzione per evitare l'arresto del figlio coinvolto in un grave incidente stradale, mai accaduto. Quando la vittima si è resa conto di essere stata truffata, dopo aver consegnato il denaro al falso corriere ed essere riuscita a parlare con il figlio capendo che non era reale il suo coinvolgimento in un incidente, si è recata dai carabinieri di Matera dove ha sporto denuncia.

Le indagini immediatamente avviate dai carabinieri hanno permesso di individuare l'auto sulla quale viaggiavano i due truffatori, fermata quella stessa mattina dai carabinieri di un comune in provincia di Bari, poiché segnalata agli stessi militari da alcuni cittadini del posto come sospetta. Da tale controllo, estrapolati i dati dei due occupanti campani e le loro foto, queste ultime sono state sottoposte alla vittima per il riconoscimento, individuando nel conducente della vettura il soggetto che si era recato a casa sua per ritirare il denaro. La Procura di Matera ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale della Città dei Sassi l’emissione della misura cautelare a carico dei due indagati.