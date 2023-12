Prima si fa dare cinquemila euro da un anziano e poi ci riprova ma viene scoperto dal nipote

Un 27enne napoletano è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile dell'Aquila a Napoli. Il ragazzo, lo scorso 12 settembre aveva messo a segno una truffa aggravata, poi degenerata in rapina, ai danni di un anziano e del nipote di quest'ultimo. L'anziano, dopo aver ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente alle forze dell'ordine, che gli comunicava l'arresto del figlio e lo invitava a consegnargli una grossa somma di denaro per evitare che incorresse in ulteriori problemi legali, consegnava al 27enne arrestato, poco dopo arrivato a casa sua, cinquemila euro in contanti.

Di lì a poco la vittima veniva nuovamente contattata telefonicamente dal truffatore con la richiesta di ulteriore denaro quando già suo nipote, sentito telefonicamente il nonno e intuito che era stato raggirato, lo aveva raggiunto a casa chiamando anche le forze dell'ordine. Quindi, l'indagato si presentava, nuovamente presso l'abitazione dove, alla richiesta di restituire il denaro sottratto, usava violenza nei confronti di nonno e nipote causando a quest'ultimo lesioni personali con prognosi di 15 giorni.