Anziano fa arrestare una 30enne che aveva provato a truffarla

È stata una telefonata al 112 a sventare l’ennesima truffa ai danni di un’anziana, sintomo degli effetti positivi della campagna di sensibilizzazione sul fenomeno promossa dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. È accaduto nel quartiere Arenella, a via Omodeo.

Una 30enne già nota alle forze dell'ordine si è presentata fuori l’abitazione della vittima dopo che questa era stata attirata in trappola da una telefonata. Il figlio – le ha raccontato al telefono un fantomatico avvocato – era stato coinvolto in un incidente stradale ed essendone stato responsabile sarebbero stati necessari 3600 euro per coprirne le spese processuali.

L’anziano 70enne non è caduto nella rete dei truffatori e prima che la 30enne arrivasse a casa, ha chiamato il 112 e chiesto aiuto. Quando la truffatrice si è presentata sull’uscio dell’anziano, i carabinieri del nucleo operativo del Vomero l’hanno bloccata e arrestata prima che potesse sparire col denaro. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio.