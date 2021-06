Truffa coppia di anziani fingendosi il nipote: arrestato 21enne

Quando è stato fermato era ancora in possesso della somma estorta con l'inganno

Ad Agerola i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per truffa aggravata sun 21enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I militari stanno percorrendo via sentiero degli dei e notano il ragazzo. Lo fermano e lo perquisiscono, nelle sue tasche la somma contante di 2mila e 300 euro. Le immediate indagini permettono di appurare che il ragazzo aveva poco prima consegnato un pacco a 2 coniugi di 79 e 74 anni.

Le vittime gli avevano dato il denaro perché qualcuno al telefono gli aveva detto che il nipote aveva acquistato un computer e loro avrebbero dovuto ritirarlo, ovviamente pagando. Peccato che era tutta una truffa – nel pacco un piccolo specchio da tavolo - ma fortunatamente i Carabinieri sono intervenuti e arrestato il 21enne che è stato tradotto al carcere. La somma è stata restituita alle anziane vittime.