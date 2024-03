Si fingono carabinieri per una truffa: fermati

Truffatori in trasferta. Due soggetti, partiti da Napoli, si sono travestiti da carabinieri per portare a termine raggiri in tutta Italia. Come riporta AnconaToday, le indagini della squadra mobile di Ancona avrebbero permesso di rintracciare i due truffatori, accusati di una serie di colpi, nonché di ritrovare contanti e gioielli che le forze dell'ordine ritengono essere il possibile frutto di raggiri compiuti nel centro e nel nord Italia.

I finti carabinieri sono stati beccati mentre tentavano di rientrare a Napoli. Le indagini sono partite da una denuncia del 12 marzo, a seguito di una truffa da 6mila euro ad una anziana signora di Ancona. La donna è stata prima contattata telefonicamente e poi ingannata. Ma i due avrebbero lasciato vittime anche a Bologna, Padova, Vicenza, Verona e Pisa. Determinante nell’operazione sarebbe risultato il riconoscimento dell’auto a bordo della quale la coppia di presunti truffatori si sarebbe spostata.

La coppia di malviventi avrebbe trovato alloggio in una struttura ricettiva di Bologna. Un passo falso che ha permesso agli agenti, attraverso controlli incrociati, di bloccare e identificare in quella località uno dei presunti truffatori mentre cercava di rientrare da solo a Napoli. Il secondo, invece, è stata beccato su un treno, sempre in direzione del capoluogo partenopeo. La polizia ferroviaria ha trovato durante la perquisizione l’intera somma di denaro che sarebbe stata sottratta alla donna anziana , ma anche diversi gioielli che potrebbero essere il bottino di altri colpi.