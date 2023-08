"Suo nipote è nei guai": anziana truffata per 40mila euro

Nella serata dello scorso 28 agosto la Polizia, presso il casello autostradale di Napoli Est, ha tratto in arresto per truffa aggravata un 32enne e un 35enne, entrambi con precedenti di polizia.. In particolare, nel primo pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno informato l'ufficio partenopeo che, poco prima, era stata commessa una truffa in danno di una donna ultraottantenne da parte di due uomini a bordo di una Fiat 500 i quali, facendo credere alla vittima che il nipote si trovasse in una situazione di difficoltà, si facevano consegnare denaro e monili per un valore complessivo di circa 40mila euro.

Le immediate attività di ricerca svolte dai poliziotti hanno consentito di localizzare l’autovettura e seguirla fino al casello autostradale dove, a seguito di perquisizioni personali e del veicolo, è stata ritrovata l’intera refurtiva. I due sono stati associati alla Casa Circondariale di Poggioreale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.