Settemila euro in gioielli portati via a due anziane: ecco come

Due anziane forlivesi derubate di oltre settemila euro mediante la truffa del finto nipote in grave difficoltà economica. Ventunenne in trasferta a Forlì, denunciato e tutto il maltolto, consistente in denaro e preziosi, restituito alle vittime. È l'esito di un intervento dei carabinieri di Forlì, dopo che le due donne avevano denunciato l'accaduto. Le indagini hanno consentito di identificare in un ventunenne campano, il presunto autore della truffa.

Dopo i primi immediati riscontri, sono stati ricostruiti in tempo reale gli spostamenti del giovane che aveva preso un treno con partenza da Forlì direzione Napoli. I militari di Napoli, allertati dai colleghi forlivesi, sono riusciti, nonostante il massiccio afflusso di passeggeri, ad individuare il 21enne che è stato trovato in possesso di tutto il contante e di tutto l'oro sottratto alle loro vittime .In particolare l'oro recuperato è stato trovato avvolto ancora nello stesso sacchetto-freezer utilizzato dalla vittima per custodirlo.