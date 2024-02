"Vostra madre è in banca ma non può pagare. Portate i soldi o sarà denunciata"

Arresti domiciliari per C.D.A. 29enne di Casavatore e N.D.A, 19enne di Melito di Napoli tratti in arresto l'8 febbraio scorso per truffa aggravata ai danni di una 83enne di Camerano. È quanto disposto dal gip Francesca Pinnacchio del tribunale di Sulmona accogliendo le istanze dei legali degli indagati, Achille D'Angerio e Andrea Fabozzo. Entrambi erano reclusi presso il carcere di Sulmona.

Secondo quanto accertato dalla Procura, nella mattinata dell'8 febbraio contattano l'anziana sul telefono fisso spacciandosi per il nipote dell'83enne riferendo che la propria madre (la figlia della vittima) si trovava in banca ed aveva contratto un debito per un acquisto. Debito che se non fosse stato pagato avrebbe esposto la figlia dell'anziana a denuncia. Era quindi necessario raccogliere tutti i soldi e l'oro presente a casa della donna per poi consegnare tutto nelle mani di un amico che sarebbe andato a casa dell'83enne.

Uno dei due malfattori si era recato a casa della vittima spacciandosi come amico del nipote arraffando tutti i beni consegnati dalla stessa vittima tra bracciali, orologi e anelli in oro con pietre preziose. L'altro era in strada a fare il palo a bordo di una Alfa Romeo Tonale su cui caricata la refurtiva si erano allontanati. Sono stati fermati sulla Statale dai carabinieri del N.o.r della compagnia di Castel di Sangro all'esito della segnalazione dei colleghi. A bordo della vettura occultati sotto il sedile del passeggero anteriore i militari hanno rinvenuto un astuccio in latta con i monili e preziosi dell'83enne.