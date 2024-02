Truffa ad anziana: scoperti due napoletani in trasferta

Convalidato l'arresto di due napoletani, di 18 e 26 anni fermati dalla polizia si Teramo per una truffa aggravata ai danni di un'anziana. La vittima sarebbe stata contattata telefonicamente per pagare un risarcimento di 5 mila euro ed evitare l' arresto del figlio ritenuto responsabile di un incidente stradale.

Una truffa verace propria. Dopo essersi recati nell'abitazione della signora, approfittando dell'assenza del marito, uno dei due giovani si sarebbe finto figlio di un avvocato che avrebbe trattato il caso dell'incidente riuscendo poi a farsi consegnare diversi monili d'oro per un peso di circa 50 grammi, mentre l'altro sarebbe rimasto ad attendere in auto.

L'auto dei due, presa a noleggio, era già stata segnalata per reati della stessa specie e la polizia l'ha intercettata e fermata prontamente per strada perquisendo i due a bordo e recuperando la collana ed un anello in oro della vittima. Per i 2 è stato disposto l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli. Inoltre, agli stessi è stato notificato il provvedimento di Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Teramo per un periodo di 4 anni.