Truffa un'anziana fingendosi il nipote: incastrato grazie all'auto noleggiata

Si spacciò per un corriere facendole credere che il nipote sarebbe stato arrestato se non avesse pagato il pacco in consegna. La vittima, una 80enne di Teano, quindi, consegnò al truffatore 150 euro, un paio di orecchini, un anello, tre fedi e due bancoposta nonché un libretto postale dal quale vennero prelevate somme di denaro per complessivi 600 euro.

Il fatto risale allo scorso 11 marzo. A distanza di circa tre mesi, i carabinieri hanno individuato e denunciato in stato di libertà un 30enne napoletano. Alla sua identificazione si è giunti dopo l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'ufficio postale di Sparanise, presso il cui sportello Atm l'uomo si era recato per effettuare, con la carta bancomat della vittima, due prelievi.

Dalle immagini si è riusciti a risalire alla targa dell'autovettura utilizzata dal truffatore risultata intestata a una società di noleggio auto con filiale a Napoli Capodichino. Quindi è stata acquisita la documentazione del noleggio da cui è stata estrapolata la foto dal documento d'identità della persona che aveva noleggiato l'auto, poi riconosciuta dalla vittima.