Prima truffa un'anziana poi picchia i carabinieri: in manette

Ha 21 anni ed è incensurato il giovane arrestato per truffa ad un’anziana, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Qualcuno ha contattato una donna del quartiere Avvocata utilizzando una delle solite leve, quella di un debito contratto dal figlio. Un debito da saldare al più presto.

Milleottocento euro la somma da consegnare e che un incaricato avrebbe ritirato a domicilio. L’anziana non si è fatta ingannare e ha chiesto al figlio spiegazioni. È stato proprio quest’ultimo ad avvisare i carabinieri e a permettere loro di pianificare una trappola. I militari del nucleo operativo e della PMZ di Napoli Stella si sono posizionati attorno alla palazzina dove il truffatore avrebbe ottenuto quel denaro e aspettato.

A presentarsi il 21enne. I carabinieri lo hanno bloccato subito dopo aver ritirato il denaro. Non è stato un arresto facile perché il giovane ha colpito duramente i militari, tentando di sfuggire alle manette. Non ci è riuscito ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.