Truffa un'anziana e spacca il volto al genero: 20enne in manette

Truffa ad un'anziana sventata grazie alla telecamera. E' avvenuto a Meta di Sorrento, dove una donna di 91 anni è stata vittima di un tentato raggiro. Tempo prima aveva già subito un colpo da 10mila euro in seguito al quale la figlia ha piazzato sulla porta di casa una telecamera con sensori di movimento.

Ed è stata proprio la cellula a immortalare il movimento di un giovane con il cappellino rosso che suonava insistentemente alla porta dell'anziana. "Sono il corriere" avrebbe detto, sostenendo di essere venuto a ritirare dei soldi per conto della figlia. La vittima ci casca e gli consegna mille euro. Allertata dall'app, la figlia della donna si è precipitata a casa della madre insieme al marito. Hanno incrociato il ladro all'uscita della palazzina. Dopo un breve scambio di parole, il criminale ha spintonato lei e colpito con una testata lui.

Ne è scaturito un inseguimento a piedi, con il truffatore che scappava e l'uomo sanguinante che cercava di raggiungerlo. A intervenire due carabinieri liberi dal servizio. Sono poco lontani, sentono urlare e si ritrovano nel senso di marcia opposto un ragazzo che corre senza fiato. Il 20enne, un incensurato di Marano, finisce nelle braccia dei militari e non può fare altro che arrendersi. Nelle sue tasche i 1080 euro appena sottratti con l’inganno. Arrestato, dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni personali. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. La refurtiva è stata recuperata e restituita.