Provano a truffare un'anziana: denunciati due giovani napoletani in trasferta

I carabinieri della Stazione di Itri hanno denunciato in stato di libertà un 20enne e un 18enne, rispettivamente originari di Napoli e San Giuseppe Vesuviano ed entrambi residenti a Napoli, gravati tutti e due da precedenti di polizia, per essere stati identificati quali autori, in concorso, di una tentata truffa ai danni di una 85enne di Itri.

In procinto di recarsi a casa dell'anziana, i due si sono finti corrieri per consegnargli un pacco dietro corrispettivo in danaro di 2.100 euro, come richiestole artatamente da una donna al telefono presentatasi come sua nipote. Il reato non si è concretizzato in quanto l'anziana donna è riuscita a comprendere che la donna al telefono non era la nipote.