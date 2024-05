"Nonna consegna 4mila euro al postino": anziana truffata da due napoletani in trasferta

Due 40enni di Napoli sono stati arrestati dai carabinieri a Tito, in provincia di Potenza, dopo un inseguimento sulla strada statale 407 Basentana perché i due malviventi poco prima avevano truffato una signora anziana di Ferrandina, nel Materano.

La vittima è caduta nel tranello quando ha ricevuto la telefonata di uno dei malviventi che si è presentato come suo nipote e ha detto di consegnare la somma di quattromila euro a due dipendenti delle Poste che si sarebbero presentati a casa.

La donna si è fidata ed è stata derubata di 1500 euro. La figlia della donna si è accorta poco dopo dell'accaduto e ha chiamato i carabinieri. I comandi provinciali di Matera e di Potenza hanno attivato dei dispositivi di ricerca. I militari hanno intercettato i due uomini in fuga e dopo un inseguimento li hanno bloccati a Tito, all'altezza dello svincolo per Sicignano. Entrambi sono stati arrestati e condotti in carcere. La refurtiva è stata recuperata.