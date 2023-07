Minorenne si finge nipote per truffare anziana

Si finge il nipote di un'anziana signore per estorcerle del denaro. E' accaduto a Castellammare, in via Einaudi. A rendersi protagonista della tentata truffa è stato un ragazzo minorenne che ha raggiunto telefonicamente la vittima spacciandosi per il nipote e dicendole che di lì a poco sarebbe arrivato un corriere a cui consegnare dei soldi per ricevere un pacco.

La donna, avendo avuto il sentore che si potesse trattare di una truffa, ha contattato un familiare che si è recato presso l’appartamento della stessa dove i poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso un ragazzo con in mano un cellulare.

Quest’ultimo, per eludere le attività a proprio carico, ha raccontato, invano, che si trovava lì per ritirare una somma di denaro per conto di una terza persona; versione totalmente confutata dalle attività investigative esperite a seguito delle quali il minorenne è stato denunciato per tentata truffa.