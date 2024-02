Si fingono avvocato e carabiniere: napoletani arrestati a Biella

Da Napoli a Biella per mettere a segno una truffa, ma sono finiti in manette. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 37 e 35 anni residenti in provincia di Napoli colti nella flagranza del reato di truffa aggravata ai danni di una 71enne biellese. I due, fingendosi un avvocato e un carabiniere, avevano convinto l'anziana a farsi consegnare 5.000 euro come cauzione dicendo che servivano per la cauzione del figlio coinvolto in un incidente d'auto. La donna, credendo alla storia si era recata subito in banca andando a prelevare 5000 euro per consegnarli a uno dei due truffatori.

Ma una pattuglia di servizio si era insospettita dai movimenti dell'auto dei due malviventi in una zona isolata della città. Gli agenti iniziato un pedinamento e poi hanno assistito al momento in cui la 71enne uscita dalla banca consegnava i soldi a uno dei due truffatori. A quel punto, coordinandosi con le altre pattuglie in zona, hanno fermato l'auto sospetta procedendo al controllo. All'interno gli agenti hanno trovato monili in oro e gioielli, oltre al denaro consegnata dalla 71enne. Raccolta la testimonianza della vittima e sentito il sostituto procuratore di turno, i due truffatori sono stati arrestati e portati in carcere.