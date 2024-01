"Suocera mi servono i soldi del regalo": anziana consegna bancomat e pin ai suoi truffatori

Questa mattina a Napoli i Carabinieri di Sorrento hanno tratto in arresto un 44enne napoletano accusato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana, utilizzando indebitamente la sua carta bancomat. Le indagini, svolte dai carabinieri di Vico Equense, hanno permesso di accertare che lo scorso 25 luglio 2023 l'arrestato, in concorso con persone non ancora identificate, avrebbe truffato una donna 80enne di Vico Equense, inducendola a consegnargli la carta bancomat e a rivelargli il relativo PIN, per poi procedere, con la stessa, al prelievo di 1000 euro presso lo sportello automatico di un istituto di credito della zona.

L'anziana donna era stata contattata telefonicamente da uno dei malviventi, il quale, presentandosi come il genero della donna, le aveva chiesto di consegnargli una somma in denaro per l'acquisto di un regalo. Una volta appreso che la vittima non disponeva di denaro contante, il falso genero, con lo scopo di impedire alla vittima di avvisare altri parenti, aveva tenuto occupata la linea telefonica della stessa, mantenendo la conversazione "aperta" fino all'arrivo a casa della signora del finto corriere.

A quest'ultimo l'anziana, indotta in errore, aveva consegnato il bancomat che poi era stato utilizzato per effettuare indebitamente il già citato prelievo di 1000 euro. L'indagine, svolta anche mediante l'analisi delle immagini di sistemi di videosorveglianza della zona, ha consentito di identificare uno degli autori della truffa. L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.