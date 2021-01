Aveva appena truffato un'anziana: 15enne beccato dalla polizia

L'intervento della polizia a vico Antonio Serra ha permesso l'arresto di un 15enne che aveva appena truffato un'anziana. Gli agenti hanno visto un giovane con atteggiamento circospetto che, dopo aver parcheggiato il suo scooter, è entrato in uno stabile e ne è uscito poco dopo.

Gli uomini in divisa lo hanno bloccato trovandolo in possesso di sette monili in oro, diverse pietre preziose e 200 euro, ed hanno accertato che aveva appena perpetrato una truffa ai danni di un’anziana residente nello stabile a cui aveva precedentemente telefonato fingendo di essere il nipote, e chiedendole di consegnare per suo conto dei soldi ad un uomo per onorare un debito.

Il giovane, un 15enne napoletano, è stato denunciato per truffa aggravata ed affidato ai genitori. Inoltre lo scooter è stato sequestrato mentre la refurtiva è stata restituita alla proprietaria.