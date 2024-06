Truffa a un'anziana da oltre 10mila euro: arrestati napoletani in trasferta

I carabinieri di Verbania hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna, residenti a Napoli, per truffa ai danni di un'anziana. I due, di 38 e 40 anni, avevano sottratto oltre diecimila euro alla signora spacciandosi per avvocati e fingendo che il figlio della anziana donna avesse causato un incidente stradale. I militari hanno arrestato i due al termine di un pedinamento, cominciato dopo un normale controllo stradale a Ornavasso, nel Verbano-Cusio-Ossola.

I carabinieri hanno deciso di osservare a lungo la coppia, mantenendosi a distanza dalla loro auto (risultata poi a noleggio), perché l'uomo era risultato con diversi precedenti di polizia per truffe nei confronti di anziani. La decisione di intervenire e perquisire la coppia è stata presa quando, dopo lunghi giri in un comune del Verbano, i due stavano per allontanarsi in autostrada. Il bottino è stato restituito alla donna, mentre i due sono stati portati in carcere.

Per approfondimenti NOVARATODAY