La denuncia: “Un'agenzia di viaggi ci ha truffati”

In massa diversi clienti si sono recati in Questura a via Medina per segnalare l'accaduto

“Ci sono arrivate numerosissime segnalazione di cittadini che stanno sporgendo denuncia contro una nota agenzia di viaggi napoletana che li avrebbe truffati per decine di migliaia di euro. La Questura conferma che in tantissimi si stanno recando nei loro uffici a sporgere denuncia e che l’agenzia di viaggi in questione è chiusa da un paio di giorni. Alcune persone ci hanno raccontato di cittadini muniti di valigia, pronti a partire, che hanno dovuto dirottare la propria destinazione non per mete vacanziere ma verso la Questura. Tutte queste persone avevano infatti prenotato alberghi, voli, soggiorni, abbonamenti ai lidi, tramite l’agenzia incriminata, pagando ingenti somme di danaro in anticipo per bloccare le date. Adesso queste persone non solo non possono godere delle meritate vacanze, ma si ritrovano anche senza importanti somme di danaro. In pieno ferragosto questa è una notizia assurda, da terzo mondo. Chiedo alle Forze dell’Ordine e alla Procura di agire nel più breve tempo possibile, per accertare le responsabilità ed assicurare alla giustizia questi truffatori senza scrupoli, che in un momento così difficile per tutti si macchiano di crimini così deplorevoli”. Queste le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.