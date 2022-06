Agenzia vende viaggi a metà prezzo poi chiude, clienti furiosi: "Siete dei truffatori"

Dal sogno di una vacanza indimenticabile alla preoccupazione di essere stati - forse - truffati. Questo è il dramma che stanno vivendo i cittadini di Gragnano e dei comuni vicini. Una nota agenzia di viaggi, della stessa cittadina napoletana, dopo aver raccolto decine di prenotazione, per migliaia di euro di anticipi, ha chiuso bottega. L'annuncio è arrivato via social, scatenando l'ira dei clienti che hanno anche organizzato un sit-in notturno e una vera e propria "caccia all'uomo", ma dei propriatri neanche l'ombra.

"Sopravvenute problematiche finanziarie"

L'agenzia comunica - via social - che "a tutti i propri affezionati clienti ciò che non avrebbe mai immaginato e voluto che accadesse. Purtroppo a causa di sopravvenute problematiche finanziarie che hanno colpito la società e che non è possibile ad oggi risolvere, non si riuscirà a far fronte agli impegni presi e quindi a garantire i viaggi prenotati. Si stanno già mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per riuscire a trovare la migliore soluzione al problema. La società porge le proprie più sentite scuse".

"Mi devono 1500 euro"

Sul fatto indaga la Procura di Torre Annunziata, ma i clienti cercano risposte immediate accusando l'agenzia di averli truffati. "Truffatori.. mi devono 1500 euro", scrive Anna. O, ancora, c'è il messaggio di Linda: "Sei una grandissima truffatrice!! Ti abbiamo prenotato ad aprile e fino a ieri che dovevamo partire ci hai detto che era tutto ok. Ma non ti preoccupare che già ci siamo mossi legalmente e ci ridarai indietro fino all'ultimo centesimo se non di più".

La rabbia è tanta, anche in chi aveva consigliato l'agenzia: "Ho fatto vacanze bellissime con voi. Ora che vi ho mandato tanti clienti mi fate sto' bagno spero che almeno risarcite al più presto non ho il coraggio di guardare i bimbi che aspettavano la vacanza tanto attesa". C'è anche chi racconta qualche esperienza precedente non proprio positiva, con la stessa agenzia: "Come volersi dimostrare. Un solo viaggio ho fatto con loro, ma è stato una delusione e una truffa a tutti gli effetti. Gli stò ancora mandando tante "benedizioni". A causa loro non sono riuscito a festeggiare il diciottesimo di mia figlia, in quanto ci è stata cambiata la struttura il giorno prima della partenza e ci è stata data una struttura molto più vecchia e con servizi pessimi. Pessima persona e pessima agenzia, non avrai pace"